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13.Jun.2026



 Fußballspiel: Mundialito 2 veröffentlicht
Mundialito 2 ist eine Fußballsimulation im Stil von Sensible Soccer mit zusätzlichen Arcade-Elementen wie auf dem Spielfeld herumliegenden Power-Ups. Nach mehreren Demoversionen (amiga-news.de berichtete) ist nun die Vollversion für umgerechnet rund 8,70 Euro erhältlich. (dr)

[Meldung: 13. Jun. 2026, 10:45] [Kommentare: 0]
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