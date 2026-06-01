|13.Jun.2026
| Tetris-Variante: GlowPoint 1.0.5
Glowpoint ist eine Tetris-Variante bei der es gilt, glühende Steine mit klassischer Tetris-Mechanik möglichst schnell vom Spielfeld zu entfernen. Das Spiel wird konstant weiterentwickelt, Version 1.0.5 enthält Verbesserungen beim Handling von Joypads und Joysticks, außerdem gibt es neue Konfigurationsmöglichkeiten zur Empfindlichkeit von Controller-Input. (cg)
[Meldung: 13. Jun. 2026, 22:45] [Kommentare: 0]
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