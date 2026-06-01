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|14.Jun.2026
Joseph Gutwirth
| Mailbox-Nostalgie: Custom-BBS
Joseph Gutwirth stieß auf den Quellcode seiner Mailbox "Custom-BBS" aus dem Jahre 1988, geschrieben auf dem Amiga, von der geglaubt werde, dass es sich um die erste ihrer Art handele. Er hat sie nun so aufgesetzt, dass man sich über den Browser einwählen kann - wie damals immer nur ein Nutzer gleichzeitig. (snx)
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:47] [Kommentare: 1 - 14. Jun. 2026, 18:38]
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