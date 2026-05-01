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14.Jun.2026
David Brunet (ANF)


 Obligement: Testbericht zu MorphOS 3.20
Auf seiner Obligement-Webseite hat David Brunet einen ausführlichen Bericht zu MorphOS 3.20 veröffentlicht. Das französische Original kann wie gewohnt über entsprechende Schaltflächen automatisiert von Google in verschiedene Sprachen übersetzt werden. (snx)

[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:48] [Kommentare: 0]
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