|14.Jun.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 13.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.06.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
doom1.wad.zip gam/fps 2Mb WAD file from Doom Shareware
freedm-0.13.0.zip gam/fps 11Mb Deathmatch game, part of the Fre...
freedoom-0.13.0.zip gam/fps 23Mb Entirely free game for the Doom ...
prboom-plus.x86_64-aros-v... gam/fps 4Mb a version of the classic 3D shoo...
fallout2.x86_64-aros-v11.zip gam/rol 2Mb Fallout 2 for modern operating s...
hostile-takeover.x86_64-a... gam/str 9Mb RTS game freeware/opensource
stratagus.x86_64-aros-v11... gam/str 6Mb Warcraft and Warcraft 2 game engine
amissl-5.x86_64-aros-v11.zip net/mis 3Mb AmiSSL is a port of OpenSSL for ...
(snx)
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:51] [Kommentare: 0]
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