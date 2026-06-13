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14.Jun.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 13.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.06.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
doom1.wad.zip                gam/fps 2Mb   WAD file from Doom Shareware
freedm-0.13.0.zip            gam/fps 11Mb  Deathmatch game, part of the Fre...
freedoom-0.13.0.zip          gam/fps 23Mb  Entirely free game for the Doom ...
prboom-plus.x86_64-aros-v... gam/fps 4Mb   a version of the classic 3D shoo...
fallout2.x86_64-aros-v11.zip gam/rol 2Mb   Fallout 2 for modern operating s...
hostile-takeover.x86_64-a... gam/str 9Mb   RTS game freeware/opensource
stratagus.x86_64-aros-v11... gam/str 6Mb   Warcraft and Warcraft 2 game engine
amissl-5.x86_64-aros-v11.zip net/mis 3Mb   AmiSSL is a port of OpenSSL for ...
(snx)

[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:51] [Kommentare: 0]
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