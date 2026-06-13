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|14.Jun.2026
| Aminet-Uploads bis 13.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.06.2026 dem Aminet hinzugefügt:
MTerm_0.19.lha comm/bbs 192K MOS BBS terminal for classi... binkd_1.1a-115.lha comm/net 196K OS3 Binkd 1.1a-115 noixemul AveNTP.lha comm/tcp 22K OS3 SNTP time client for Am... Fitz.lha comm/tcp 262K VAR Light TCP/IP network fi... MiniFTP.lha comm/tcp 18K OS3 lightweight FTP Client ... MiniIRC.lha comm/tcp 32K OS3 IRC Client for Kick 1.3 Amelinium.lha comm/www 3.1M OS3 Modern Amiga Web Browse... HWP_XML.lha dev/hwood 385K VAR Hollywood plugin for pa... fat95.v20260609.lha disk/misc 243K OS3 Win95/98 compatible fil... amcc.zip docs/help 972K GEN danish assembly course,... cfd.v20260609.lha driver/med 447K OS3 CompactFlash PCMCIA dri... anaiis_massive.lha driver/oth 90K OS3 Massive / rMassstorage.... anaiis.lha driver/oth 285K OS3 ANAIIS USB Stack Releas... P96Prefs.lha driver/vid 91K OS3 P96 Preferences Editor ScummVM_AGA_030.lha game/misc 6.7M OS3 Amiga port of ScummVM 1... ScummVM_AGA_060.lha game/misc 56M OS3 Amiga port of ScummVM 2... ScummVM_ECS_030.lha game/misc 6.8M OS3 Amiga port of ScummVM 1... ScummVM_RTG_030.lha game/misc 6.7M OS3 Amiga port of ScummVM 1... ScummVM_RTG_060.lha game/misc 57M OS3 Amiga port of ScummVM 2... WhatIFF5.20.lha mags/misc 3.5M GEN What IFF? #5.20-June-2026 AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 12M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... Amico8.lha misc/emu 448K OS3 PICO-8 fantasy console ... ZXLive.lha misc/emu 131K OS3 ZX-Spectrum 48/128k/Pen... amiga-i-feel-love-mod.zip mods/pro 2.1M GEN Disco MOD by Fabrizio R... ievan-polkka.zip mods/pro 193K GEN Ievan Polkka (MOD arran... intothegroovemix.zip mods/pro 451K GEN Into The Groove (MOD re... mod.synthwave23-2.zip mods/pro 41K GEN Original Synthpop MOD b... AMusicBrainz.lha mus/misc 14K OS3 MusicBrainz Database on... neatvi.lha text/edit 166K MOS Neat vi clone nextvi.lha text/edit 467K MOS Next vi clone AmiDock.lha util/boot 334K OS3 App launcher inspired b... P96ScreenCx.lha util/cdity 8K OS3 P96 Multi-Monitor Mouse... SaferCopy1.4.lha util/cli 75K OS3 Reliable file copy VERI... LumiReg_1.1.lha util/misc 77K OS3 Registration tool for A... LumiWeather_1.0.lha util/misc 388K OS3 Weather viewer for Amig...(snx)
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:51] [Kommentare: 0]
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