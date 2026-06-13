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14.Jun.2026



 Aminet-Uploads bis 13.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.06.2026 dem Aminet hinzugefügt:
MTerm_0.19.lha                 comm/bbs   192K  MOS BBS terminal for classi...          
binkd_1.1a-115.lha             comm/net   196K  OS3 Binkd 1.1a-115 noixemul                  
AveNTP.lha                     comm/tcp    22K  OS3 SNTP time client for Am...               
Fitz.lha                       comm/tcp   262K  VAR Light TCP/IP network fi... 
MiniFTP.lha                    comm/tcp    18K  OS3 lightweight FTP Client ...      
MiniIRC.lha                    comm/tcp    32K  OS3 IRC Client for Kick 1.3                  
Amelinium.lha                  comm/www   3.1M  OS3 Modern Amiga Web Browse...         
HWP_XML.lha                    dev/hwood  385K  VAR Hollywood plugin for pa...   
fat95.v20260609.lha            disk/misc  243K  OS3 Win95/98 compatible fil...          
amcc.zip                       docs/help  972K  GEN danish assembly course,... 
cfd.v20260609.lha              driver/med 447K  OS3 CompactFlash PCMCIA dri... 
anaiis_massive.lha             driver/oth  90K  OS3 Massive / rMassstorage....
anaiis.lha                     driver/oth 285K  OS3 ANAIIS USB Stack Releas...            
P96Prefs.lha                   driver/vid  91K  OS3 P96 Preferences Editor                   
ScummVM_AGA_030.lha            game/misc  6.7M  OS3 Amiga port of ScummVM 1...     
ScummVM_AGA_060.lha            game/misc   56M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
ScummVM_ECS_030.lha            game/misc  6.8M  OS3 Amiga port of ScummVM 1...     
ScummVM_RTG_030.lha            game/misc  6.7M  OS3 Amiga port of ScummVM 1...     
ScummVM_RTG_060.lha            game/misc   57M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
WhatIFF5.20.lha                mags/misc  3.5M  GEN What IFF? #5.20-June-2026                
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    12M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
Amico8.lha                     misc/emu   448K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
ZXLive.lha                     misc/emu   131K  OS3 ZX-Spectrum 48/128k/Pen... 
amiga-i-feel-love-mod.zip      mods/pro   2.1M  GEN Disco MOD by Fabrizio R...             
ievan-polkka.zip               mods/pro   193K  GEN Ievan Polkka (MOD arran...           
intothegroovemix.zip           mods/pro   451K  GEN Into The Groove (MOD re...         
mod.synthwave23-2.zip          mods/pro    41K  GEN Original Synthpop MOD b... 
AMusicBrainz.lha               mus/misc    14K  OS3 MusicBrainz Database on...      
neatvi.lha                     text/edit  166K  MOS Neat vi clone                            
nextvi.lha                     text/edit  467K  MOS Next vi clone                            
AmiDock.lha                    util/boot  334K  OS3 App launcher inspired b...   
P96ScreenCx.lha                util/cdity   8K  OS3 P96 Multi-Monitor Mouse...         
SaferCopy1.4.lha               util/cli    75K  OS3 Reliable file copy VERI...  
LumiReg_1.1.lha                util/misc   77K  OS3 Registration tool for A...        
LumiWeather_1.0.lha            util/misc  388K  OS3 Weather viewer for Amig...
(snx)

[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:51] [Kommentare: 0]
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