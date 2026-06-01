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15.Jun.2026
a1k.org (Webseite)


 Amiga Unix: Linux-basiertes Cross-Compiler-Setup für AMIX, AmigaNet-Update
Mit gcc-cross-amix gibt es jetzt eine Linux-basierte Toolchain, um mit GCC Programme für Amiga Unix compilieren zu können. Als Compiler kommt GCC 2.7.2 zum Einsatz, die proprietären Unix-Dateien wie Header oder Bibliotheken müssen von einer AMIX-Installation herüberkopiert werden.

Der im Mai veröffentlichte, damals noch ungetestete AMIX-Treiber für "AmigaNet"-Netzwerkkarten wurde inzwischen auch auf echter Hardware getestet und ermöglicht jetzt auch Internet-Zugriffe.

Eine ausführliche Dokumentation sowohl für Endnutzer als auch interessierte Entwickler ist unter grimoire-amix zu finden. Weitere aktive Projekte rund um AMIX:
  • va2000-amix: Ein AMIX-Treiber für die VA2000-Grafikkarten
  • Xrtg-amix: Eine Portierung von X11R5, die den VA2000-Treiber voraussetzt und keine Abhängigkeiten vom Amiga-Chipsatz mehr beinhaltet.
  • lszorro-amix: Analog zu "lspci" und "lsusb" listet lszorro alle angeschlossenen Zorro-Erweiterungskarten auf
Für Diskussionen rund um AMIX wurde eine Discord-Channel eingerichtet. (cg)

[Meldung: 15. Jun. 2026, 16:38] [Kommentare: 0]
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