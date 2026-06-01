16.Jun.2026









GloomReforged AGA: Inoffizielle Auffrischung des Doom-Klons

Gloom war 1995 der erste kommerzielle Doom-Klon für den Amiga, entwickelt von Black Magic Software und veröffentlicht von Guildhall. Auf Basis der vor einigen Jahren freigegebenen Quellcodes ist nun mit Gloom Reforged eine inoffizielle, aufgefrischte Überarbeitung erschienen, die mit Gloom (Classic), Gloom Deluxe, Gloom 3 und Zombie Massacre kompatibel ist.



Zu den Neuerungen der ersten verfügbaren Version von Gloom Reforged zählen neue Steuerungsoptionen per Maus in Kombination mit WAXD- oder Pfeiltasten (inklusive seitlicher Bewegung), geglättete Renderübergänge durch Bayer-Dithering, zwei wählbare Sichtweiten sowie eine skalierbare FOV-Größe für eine höhere Geschwindigkeit auf langsameren Amigas. Hinzu kommen eine fixierte HUD-Position über alle Ansichtsgrößen hinweg, eine Levelauswahl über das One-Player-Game-Menü, verbesserte Bodenreflexionen und Schatten sowie wählbare Cheats direkt im Spiel. Das Projekt wurde mit KI-Unterstützung entwickelt und steht auf GitHub zum Download bereit. (nba)



[Meldung: 16. Jun. 2026, 14:06] [Kommentare: 0]

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