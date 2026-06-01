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16.Jun.2026
anonym


 Video: Petro Tyschtschenko über Aufstieg und Fall von Commodore
Im Rahmen der Ausstellung des Homecomputer Museum Frankfurt im Schärferaum Fotostudio in Bad Homburg (amiga-news.de berichtete) sprach der ehemalige Präsident von Amiga Technologies, Petro Tyschtschenko, am 13. Juni 2026 über Aufstieg und Fall des Computer-Giganten Commodore. Ein Video des 30-minütigen Vortrags, aufgezeichnet von Patrick Schwedt, ist auf YouTube verfügbar. (nba)

[Meldung: 16. Jun. 2026, 14:12] [Kommentare: 0]
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