|16.Jun.2026
| Bildersammlung: Update des Amiga Graphics Archive
In die Sammlung früher Amigagrafiken wurde vorgestern eine größere Auswahl an Publisher-Logos aufgenommen, darunter mehrere Versionen von Rainbow Arts und reLINE sowie ein umfangreicher Posten von Titus, teilweise auch animiert.
Zu den ergänzten Logos zählen unter anderem das Rainbow-Arts-Logo aus Turrican und X-Out, mehrere reLINE-Logos aus Final Mission und Hard'n'Heavy sowie die Titus-Logos aus Titus the Fox und Super Cauldron. Auch das Logo von Silicon & Synapse (Lost Vikings) und das animierte Time-Warp-Logo der Great Giana Sisters sind nun im Archiv vertreten. (nba)
[Meldung: 16. Jun. 2026, 14:16] [Kommentare: 0]
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