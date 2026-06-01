16.Jun.2026









Amiga Games That Weren't: Escapeque

Die Website Games That Weren't dokumentiert mit Escapeque ein Projekt von Stavros Fasoulas und Tomas Dahlgren (Uncle Tom/Scoopex), das zwischen 1991 und 1994 entstand. Genre und Spielprinzip bleiben unklar, doch die erhaltenen Grafiken legen ein 2D-Side-Scrolling-Adventure im Stil von Flashback oder Another World nahe.



Wie Dahlgren in einer YouTube-Antwort erklärte, kam das Projekt nie über die Konzeptphase hinaus: Fasoulas hatte ihn für Pixelgrafiken zur Hauptfigur kontaktiert, doch unterschiedliche Vorstellungen über Thema und Ausrichtung sowie Dahlgrens Arbeit an einem eigenen Spiel führten dazu, dass das Vorhaben versandete. Die Grafiken stammen aus Dahlgrens Grafikverzeichnis, das 2010 von einem Käufer seines originalen Amiga-Systems veröffentlicht wurde. (nba)



[Meldung: 16. Jun. 2026, 14:23] [Kommentare: 0]

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