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|16.Jun.2026
| Commodore: Minimalistisches Klapphandy "Callback" angekündigt
Commodore, das unter neuer Geschäftsführung kürzlich einen Neustart der Marke gewagt und den C64 Ultimate als Neuauflage veröffentlicht hat, hat mit dem Callback 8020 ein neues Klapphandy angekündigt, das bewusst auf Funktionen klassischer Smartphones verzichtet: Browser, Social Media, E-Mail und Arbeits-Apps fehlen komplett, der Touchscreen ist standardmäßig deaktiviert. Das Gerät läuft mit Sailfish OS, das in Zusammenarbeit mit Jolla entwickelt wurde, und soll laut Hersteller über 99 Prozent der Android-Apps in einer Sandbox-Umgebung ausführen können. Ein Produktvideo ist auf YouTube verfügbar.
Ausgestattet ist das Callback mit einer 48-Megapixel-Kamera, einem audiophilen DAC für HD-Audio, FM-Radio und mitgelieferten In-Ear-Kopfhörern. Als Hommage an die Markengeschichte enthält das Telefon Klingeltöne basierend auf dem SID-Chip des Commodore 64, eine Auswahl klassischer C64-Spiele sowie eine Fernsteuerungsfunktion für den Commodore 64 Ultimate.
Mit Preisen ab 499 US-Dollar für die Basisversion bewegt sich das Callback für ein bewusst funktionsreduziertes Gerät in einem durchaus sportlichen Preissegment. Vorbestellungen sind ab dem 30. Juni 2026 möglich. (nba)
[Meldung: 16. Jun. 2026, 14:51] [Kommentare: 2 - 16. Jun. 2026, 15:31]
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