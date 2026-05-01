17.Jun.2026

Danilo Savioni (ANF)







Dateimanager: LightTreeFM 1.0714

Für den Dateimanager LightTreeFM, der sich noch in aktiver Entwicklung befindet (amiga-news.de berichtete), ist ein umfangreiches Update erschienen. Schwerpunkt sind diesmal Drag&Drop-Funktionen sowie virtuelles Browsen.



Unterstützte Archive und lesbare ADF-Images lassen sich nun direkt im Verzeichnisbaum expandieren und wie virtuelle Ordner durchsuchen, ohne sie vorab vollständig zu extrahieren. Einzelne Dateien oder Ordner können dann gezielt per Drag-and-drop herausgezogen werden. Beim Ziehen öffnen sich Zielordner automatisch (Spring-loaded Folders), sodass sich tieferliegende Verzeichnisse erreichen lassen, ohne den Vorgang abzubrechen oder zusätzliche Fenster zu öffnen. Auch über Tabs, Volumes, Assigns und Listenränder lässt sich während eines Drag-Vorgangs weiter navigieren.



Hinzu kommt eine spezielle Low-Memory-Behandlung für LHA-Operationen, die auf speicherknappen Systemen Extraktionsfehler vermeidet. Weitere Verbesserungen betreffen eine Rechteck-Auswahl per Mausziehen, überarbeitetes Sortieren nach Name, Typ und Größe sowie eine klarere Gruppierung von Ordnern und Dateien. Die aktualisierte Version steht auf itch.io bereit und soll in Kürze auch im Aminet erscheinen. (nba)



[Meldung: 17. Jun. 2026, 09:39] [Kommentare: 0]

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