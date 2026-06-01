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|17.Jun.2026
| Tron-Klon von 1995: Spalg
Das Spiel "Spalg" wurde 1995 von Tim Moore entwickelt, aber erst jetzt veröffentlicht. Wie bei Tron gilt es bei diesem zwingend für zwei Spieler gedachten Spiel darum, den Gegner gegen eine der von den beiden gebildeten Mauern fahren zu lassen. (snx)
[Meldung: 17. Jun. 2026, 09:39] [Kommentare: 0]
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