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|17.Jun.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Ausgabe 154 der Amiga Future online lesbar
Die deutsche und englische Ausgabe 154 (Januar/Februar 2022) des Printmagazins "Amiga Future" kann jetzt auf dessen Webseite in Form von Bilddateien der Einzelseiten gelesen werden. Restbestände des Heftes sowie eine höheraufgelöste PDF-Version können beim Herausgeber erworben werden. (snx)
[Meldung: 17. Jun. 2026, 09:39] [Kommentare: 0]
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