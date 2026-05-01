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|17.Jun.2026
| Mac OS: Amiga-Imager 0.93
Thomas Luebkers Amiga-Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für drei verschiedene Plattformen: unaufgerüstete Amigas, solche mit PiStorm-Turbokarte und für den MiSTer (amiga-news.de berichtete). Die Version 0.93 macht es durch eine Quick-Look-Vorschau im Finder einfacher, unterstützte Diskettenabbilder und Archive vorab zu prüfen. (snx)
[Meldung: 17. Jun. 2026, 09:40] [Kommentare: 0]
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