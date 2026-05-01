amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
17.Jun.2026



 Mac OS: Amiga-Imager 0.93
Thomas Luebkers Amiga-Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für drei verschiedene Plattformen: unaufgerüstete Amigas, solche mit PiStorm-Turbokarte und für den MiSTer (amiga-news.de berichtete). Die Version 0.93 macht es durch eine Quick-Look-Vorschau im Finder einfacher, unterstützte Diskettenabbilder und Archive vorab zu prüfen. (snx)

[Meldung: 17. Jun. 2026, 09:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.