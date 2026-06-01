|18.Jun.2026
| USB-Eingabegeräte für Retrorechner: Firmware 3.23.5308 für mouSTer
Für den USB-Adapter mouSTer wurde bei Github ein Firmware-Update veröffentlicht, das folgende Neuerungen enthält:
(cg)
- Fixed Xinput device class recognition.
- A wide range of Xinput compatible devices should be recognized now.
- Amiga Wheel support mastered.
- Serial number visible in INI file. (format may change)
- HEX configuration string generation added. (reading will be added soon)
- Added support for Joy2B+ for 8 bit Atari
- Added 5 button Joystick support - Requested for MEGA65 :)
- Debug functionality removed.
[Meldung: 18. Jun. 2026, 23:23] [Kommentare: 0]
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