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18.Jun.2026



 USB-Eingabegeräte für Retrorechner: Firmware 3.23.5308 für mouSTer
Für den USB-Adapter mouSTer wurde bei Github ein Firmware-Update veröffentlicht, das folgende Neuerungen enthält:
  • Fixed Xinput device class recognition.
  • A wide range of Xinput compatible devices should be recognized now.
  • Amiga Wheel support mastered.
  • Serial number visible in INI file. (format may change)
  • HEX configuration string generation added. (reading will be added soon)
  • Added support for Joy2B+ for 8 bit Atari
  • Added 5 button Joystick support - Requested for MEGA65 :)
  • Debug functionality removed.
(cg)

[Meldung: 18. Jun. 2026, 23:23] [Kommentare: 0]
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