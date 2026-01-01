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19.Jun.2026



 Run'n'Gun: Ein-Level-Demo von "Mission Alien"
Mitte Januar berichteten wir über ein erstes Vorschau-Video des sich in Entwicklung befindlichen Run'n'Gun "Mission Alien". Nun hat der Entwickler ein ein-Level-Demo zur Verfügung gestellt. (dr)

[Meldung: 19. Jun. 2026, 06:22] [Kommentare: 1 - 19. Jun. 2026, 12:18]
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