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19.Jun.2026



 Linux/macOS: Emu68-Hatcher 0.4.1
Christopher Reemts' Emu68-Hatcher soll PiStorm-Nutzern für macOS oder Linux ein Programm in der Art der Windows-Software Emu68-Imager bieten, mit welcher eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3.x-Installation vorbereitet werden kann (amiga-news.de berichtete). Änderungen der Version 0.4.1:

Neues Features
  • "Connect WiFi" and "Connect Ethernet" icons in Utilities drawer
Fehlerbehebungen
  • restored the ROM CheckInstall/LoadModule step in the Startup-Sequence; patched graphics/diskfont ROM modules load again on 3.1 + 3.2 ROMs
  • network: switching an interface to DHCP now clears a leftover static default route
  • picasso96: RTG screenmode settings fixed
(dr)

[Meldung: 19. Jun. 2026, 20:09] [Kommentare: 0]
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