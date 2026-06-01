|20.Jun.2026
David Brunet (ANF)
| Obligement: Drei Artikel zu Jay Miner
Zum Todestag von Jay Miner,der am 20 Juni 1994 verstorben war, zollt das Online-Magazin Obligement ihm mit drei (französischen) Artikeln Tribut: Ein Interview zur der AmiExpo'89 und dem von ihm beworbenen Hypercard-Klon UltraCard, und sein letztes bekanntes Interview überhaupt. Außerdem gibt es ein Archiv mit allen Beiträgen von Miner aus dem von ihm administrierten Forum "The Mission", diese sind auch im englischen Original verfügbar. (cg)
[Meldung: 20. Jun. 2026, 23:06] [Kommentare: 0]
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