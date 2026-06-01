|20.Jun.2026
| Spielbarer Prototyp: "What Is the Deadband"
In "What is the Deadband" (Video) gilt es einen zum "Lichtenergie-Wesen" mutierten Jungen zu spielen, der sich durch finstere Labore schwebt und herausfinden muss, was mit ihm passiert ist.
Den aktuellen Stand bezeichnet der Entwickler als "spielbaren Prototyp". Zwei Level sind enthalten, Sinn der Veröffentlichung ist das Einholen von Rückmeldungen durch Spieler: Wohin soll sich der Titel entwickeln, welche Mechaniken, Gegner oder Ideen für die Umgebung passen zum gewählten Setting? Zieplattform für den fertigen Titel ist ein Amiga mit einem Megabyte Chip-RAM und Kickstart 2. (cg)
[Meldung: 20. Jun. 2026, 23:37] [Kommentare: 0]
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