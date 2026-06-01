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21.Jun.2026
Paddys Retro Kanal (ANF)


 Video: Der Retro-Talk über legendäre Zeitschriften von damals und heute
Paddy da Linco widmet sich in seinem Retro-Talk unter dem Titellink der Geschichte und Zukunft von Printmagazinen rund um klassische Videospiele. Als Gäste beteiligt sind Hardy Heßdörfer, Dennis Pauler, Martin Becker, Richard Löwenstein und Guido Klein. (snx)

[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:30] [Kommentare: 0]
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