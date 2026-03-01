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|21.Jun.2026
| Schwarmfinanziertes Buchprojekt: Memories of Rainbird & Beyond Software
Nach der "Gold-Edition" des Buches über Ocean Software gilt das nächste Werk von Chris Wilkins den britischen Software-Häusern Rainbird und Beyond Software. Das bereits druckfertige Buch soll 324 Seiten umfassen. (snx)
[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:30] [Kommentare: 0]
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