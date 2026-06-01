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21.Jun.2026



 Systeminformationen: xSysInfo 0.8.0
xSysInfo ist ein umfassendes Systeminformationsprogramm für AmigaOS. Es bietet detaillierte Einblicke in die Hardware- und Softwarekonfiguration des Amiga-Systems sowie Benchmarking-Funktionen (amiga-news.de berichtete).

Die Version 0.8.0 implementiert zahlreiche Fehlerbehebungen sowie einige Vorschläge und bietet nun PCI-fähige Board-Berichte, robustere Festplatten-Benchmarks, umfassendere CLI-Berichte, einen optionalen Dunkelmodus sowie eine neue CPU-Hardware-Seite mit Details zu VBR, SSP und Cache. (snx)

[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:30] [Kommentare: 0]
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