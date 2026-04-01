amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
21.Jun.2026



 Emu68-bootstrap: Linux-Werkzeug für Amiga-Diskimages und SDCards
Als Alternative zum Windows-Programm Emu68-Imager können mit Emu68-bootstrap unter Linux SD-Karten und Laufwerksabbildungen für den Amiga erzeugt werden.

Eingestellt werden können die gewünschte Partitionierung, die Emu68-Konfigurationsdateien und was genau installiert werden soll. Letzteres erfolgt anhand einer Liste, welche die gewünschten Archive festlegt, und einer Beschreibungsdatei mit den Zielorten. (snx)

[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.