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21.Jun.2026
Amiga.org (Forum)


 Telegram-Amiga-Client 0.0.1 nun mit grafischer Oberfläche
Der für AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, AROS (x86) und MorphOS in Entwicklung befindliche, quelloffene und zuvor lediglich textbasierte Telegram-Client von Michele 'kaffeine' Dipace verfügt nun auch über eine grafische Oberfläche. Ein ausführlicherer Versionshinweis mit Screenshot liegt auf italienisch vor. (snx)

[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
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