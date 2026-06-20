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21.Jun.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 20.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.06.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
XML_2.1.lha               Dependencies/Hollywood    The XML plugin allows H...
MTerm_0.20.lha            Network/BBS               BBS terminal client for...
(snx)

[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
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