|22.Jun.2026
| SSL-Verschlüsselung ab AmigaOS 1.3: AmiTLS13 V1.0
Marcel Jähne hat eine erste Version seines teilweisen Ports der BearSSL-Bibliothek veröffentlicht, die einen 68020-Prozessor voraussetzt und SSL-Verschlüsselung ab AmigaOS 1.3 bieten soll. Folgende Features sind bereits implementiert:
Was bietet Version 1.0 noch nicht:
- HTTPS/TLS-Verbindung funktioniert.
- SNI funktioniert.
- TLS-Handshake funktioniert.
- Verschlüsseltes Senden/Empfangen funktioniert.
- HTTP über TLS funktioniert.
(dr)
- echte Zertifikatsprüfung gegen CA-Zertifikate
- Hostname-Prüfung
- Ablaufdatum-/Chain-Validierung
- ein CA-Bundle oder Zertifikatsspeicher
- optional Certificate Pinning
[Meldung: 22. Jun. 2026, 22:21] [Kommentare: 0]
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