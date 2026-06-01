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22.Jun.2026



 SSL-Verschlüsselung ab AmigaOS 1.3: AmiTLS13 V1.0
Marcel Jähne hat eine erste Version seines teilweisen Ports der BearSSL-Bibliothek veröffentlicht, die einen 68020-Prozessor voraussetzt und SSL-Verschlüsselung ab AmigaOS 1.3 bieten soll. Folgende Features sind bereits implementiert:
  • HTTPS/TLS-Verbindung funktioniert.
  • SNI funktioniert.
  • TLS-Handshake funktioniert.
  • Verschlüsseltes Senden/Empfangen funktioniert.
  • HTTP über TLS funktioniert.
Was bietet Version 1.0 noch nicht:
  • echte Zertifikatsprüfung gegen CA-Zertifikate
  • Hostname-Prüfung
  • Ablaufdatum-/Chain-Validierung
  • ein CA-Bundle oder Zertifikatsspeicher
  • optional Certificate Pinning
(dr)

[Meldung: 22. Jun. 2026, 22:21] [Kommentare: 0]
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