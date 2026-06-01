|23.Jun.2026
| Apidya' Special: Neuauflage des Klassikers kommt zur gamescom
ININ Games hat für Apidya' Special, das von Team Apidya entwickelte Remake des 1992 von Kaiko veröffentlichten Shoot'em-ups, den Erscheinungstermin auf den 25. August 2026 festgelegt. Das Spiel erscheint damit pünktlich zur gamescom 2026 digital für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch; Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Zur Eröffnung der Vorbestellphase wurde außerdem ein neuer Video-Trailer veröffentlicht.
Die Neuauflage erlaubt es, jederzeit zwischen modernem HD-Breitbild und originalem 4:3-Heimcomputer-Look umzuschalten, wahlweise ergänzt durch CRT-Shader, Bloom-Effekte und Scanline-Filter. Fünf thematische Welten, 20 Bossgegner sowie ein neuer Koop-Modus erweitern das ursprüngliche Spielprinzip. Für PlayStation 5 und Nintendo Switch sind zudem zwei Sonder-Editionen vorbestellbar: Die Special Edition enthält neben dem Spiel ein History-Artbook sowie eine zweiteilige Soundtrack-Sammlung mit Originalkompositionen, neuen Studioarrangements von Chris Hülsbeck und den originalen Amiga-Aufnahmen. (nba)
[Meldung: 23. Jun. 2026, 13:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]