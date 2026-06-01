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24.Jun.2026



 Demoversion fehlerbereinigt: Rex - Into the Shadow Realm
Die vor zwei Wochen erschienene Demoversion des für den Herbst angekündigten Shooters "Rex: Into the Shadow Realm" wurde um einige Fehler bereinigt. Auch wurden zwei neue Musikstücke von Matt McGuire ergänzt. (snx)

[Meldung: 24. Jun. 2026, 09:19] [Kommentare: 0]
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