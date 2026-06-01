|27.Jun.2026
| Java-8-Laufzeitumgebung für AmigaOS 4: Java-OS4 0.5.4
Java-OS4 ist eine Java-8-Laufzeitumgebung für AmigaOS 4, inklusive JamVM 2.0 und der OpenJDK 8 Klassenbibliothek, außerdem gibt es eine native Umsetzung der GUI-Toolkits AWT und Swing. Die aktuelle Version 0.5.4 wird vom Autor als "Beta" bezeichnet, sie habe noch "Ecken und Kanten" und von Veröffentlichung zu Veröffentlichung sei noch mit Lücken und Änderungen zu rechnen.
Direkter Download: JavaOS4-0.5.4.lha (29 MB) (cg)
[Meldung: 27. Jun. 2026, 23:24] [Kommentare: 0]
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