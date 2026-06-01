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28.Jun.2026



 Marke Eigenbau: Bluetooth-LE-Mäuse und -Joysticks am Amiga nutzen
AmiBLEHID ist ein Adapter für den Joystick-Port, um Mäuse und Gamepads am Amiga zu nutzen, die Bluetooth Low Energy unterstützen. Klassische Bluetooth hingegen kann nicht genutzt werden. (snx)

[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:30] [Kommentare: 0]
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