|28.Jun.2026
| WHDLoad: Neue Pakete bis 27.06.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 27.06.2026 hinzugefügt:
(snx)
- 2026-06-24 new: Space Battle (Kingsoft) done by Psygore (Info)
- 2026-06-22 improved: Flying Shark (Taito/Firebird) fixed saving hiscores, fixed second button, added icons (Info)
- 2026-06-22 improved: Castle Vania (Konami) fixed emulating dbf (Info)
[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:30] [Kommentare: 0]
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