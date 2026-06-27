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|28.Jun.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 27.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.06.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
SDK-Explorer_1.4.lha Development/Tools A tool to explore the M... ScummVM_2026.3.0.lha Games/Adventure 2D Point-and-Click adve... IPP-Print_1.5.lha Office/Print Driverless IPP/AirPrint... airScanner_0.73.lha Office/Scan Driverless eSCL/AirScan... IPP-Scan_1.6.lha Office/Scan Driverless eSCL/AirScan... Stylos_1.8.lha Office/WordProcessor Stylos Demo - Word Proc... neatvi-19.lha Text/Edit Neat vi clon nextvi-5.3.lha Text/Edit Nextvi is a vi/ex edito...(snx)
[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
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