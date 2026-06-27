amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
28.Jun.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 27.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.06.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
SDK-Explorer_1.4.lha      Development/Tools         A tool to explore the M...
ScummVM_2026.3.0.lha      Games/Adventure           2D Point-and-Click adve...
IPP-Print_1.5.lha         Office/Print              Driverless IPP/AirPrint...
airScanner_0.73.lha       Office/Scan               Driverless eSCL/AirScan...
IPP-Scan_1.6.lha          Office/Scan               Driverless eSCL/AirScan...
Stylos_1.8.lha            Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
neatvi-19.lha             Text/Edit                 Neat vi clon
nextvi-5.3.lha            Text/Edit                 Nextvi is a vi/ex edito...
(snx)

[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.