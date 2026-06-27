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28.Jun.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 27.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.06.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
hexen2.x86_64-aros-v11.zip   gam/fps 3Mb   Hexen II: Hammer of Thyrion (uHe...
super_trevor_land.x86_64-... gam/pla 62Mb  Super Trevor Land (x64, ABIv11)
exult.x86_64-aros-v11.zip    gam/rol 121Mb Ultima 7 Engine
(snx)

[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
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