|28.Jun.2026
| OS4Depot-Uploads bis 27.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.06.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
libopenssl.lha dev/lib 23Mb 4.1 The open source toolkit for SSL/TLS
amiarcadia.lha emu/gam 12Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
amibookreader.lha off/mis 6Mb 4.1 eBook & Document Reader
slovo.lha off/wor 4Mb 4.0 Simple wordprocessor
airscanner.lha uti/pri 3Mb 4.1 A simple scanning program
v-mplayer.lha vid/med 16Mb 4.1 Modern Mediaplayer with Hollywoo...
(snx)
[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
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