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|28.Jun.2026
| Aminet-Uploads bis 27.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.06.2026 dem Aminet hinzugefügt:
DCTelnet.lha comm/tcp 234K OS3 DCTelnet - Telnet/BBS c... MiniFTP.lha comm/tcp 22K OS3 lightweight FTP Client ... TheWire13.lha comm/tcp 102K OS3 lightweight TCP/IP stac... ncomm307.lha comm/term 127K OS3 Ncomm 3.07 update. Keyf... RSSTicker.lha comm/www 20K OS3 Multiple RSS NewsScroll... asm3210.lha dev/asm 154K OTH Cross assembler for DSP... less-mos.lha dev/gg 1.5M VAR Viewer program similar ... MuScan.lha dev/misc 152K OS3 Print the MMU tree layo... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.7M OS3 Game Creator with AGA s... DCT-II_IDCT-II_DCT-III.zip dev/src 479K VAR Discrete Cosine Transfo... abcsh.guide.lha docs/hyper 5K GEN AmigaGuide of abc shell rkrm-dos.pdf docs/misc 1.7M GEN RKRM AmigaDOS anaiis_boot.lha driver/oth 228K OS3 ANAIIS USB Boot disk Re... anaiis_hostusb.lha driver/oth 330K OS3 ANAIIS drivers for WinU... anaiis.lha driver/oth 286K OS3 ANAIIS USB Stack Releas... ScummVM_RTG_030.lha game/misc 6.7M OS3 Amiga port of ScummVM 1... ScummVM_RTG_060.lha game/misc 57M OS3 Amiga port of ScummVM 2... Chocolate_DOOM.lha game/shoot 2.6M OS3 Amiga port of Chocolate... ZZDoom.lha game/shoot 447K OS3 Doom port for MNT ZZ900... WhatIFF5.20.lha mags/misc 3.5M GEN What IFF? #5.20-June-2026 WhatIFF5.20lite.lha mags/misc 76K GEN What IFF? #5.20-June-2026 Amico8.lha misc/emu 476K OS3 PICO-8 fantasy console ... FxBox.lha mus/edit 703K OS3 Realtime multi loop pro... AmigaAMP-VisualPlugins.lha mus/play 86K OS3 AmigaAMP-VisualPlugins AmiPlexAmp.lha mus/play 91K OS3 Plex Media Server audio... GhostScript_10.07.lha text/dtp 15M OS3 GhostScript 10.07 binar... EmojiGear4.3.lha text/edit 9.0M OS3 UTF-8/Unicode text edit... Lha_thor_40.run util/arc 115K OS3 Lha archiver (self-extr... Lha_thor.lha util/arc 87K OS3 Amiga Lha archiver MuFastZero.lha util/boot 169K OS3 MuLib Zero Page remappe... AmiTLS13.lha util/libs 35K OS3 A new compact TLS/HTTPS... MMULib.lha util/libs 816K OS3 Library to ctrl the MC6... wolfssl-library-0.21.lha util/libs 753K OS3 TLS/SSL shared lib (wol... ISSTracker.lha util/misc 68K OS3 ISS live Tracker on a W... Weather13.lha util/misc 23K OS3 Online Weatherstation 1... pfetch.lha util/moni 23K GEN Pretty fetch for MorphO... xSysInfo.lha util/moni 85K OS3 Classic Amiga System In...(snx)
[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
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