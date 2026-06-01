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|29.Jun.2026
| Systeminformationen: xSysInfo 0.9.0
xSysInfo ist ein umfassendes Systeminformationsprogramm für AmigaOS. Es bietet detaillierte Einblicke in die Hardware- und Softwarekonfiguration des Amiga-Systems sowie Benchmarking-Funktionen (amiga-news.de berichtete).
Der Hauptaugenmerk der Version 0.9.0 lag auf Kompatibilität, Stabilität bei Benchmarks und ein optimiertes Aktualisierungsverhalten der Benutzeroberfläche. Sie verbessert die Unterstützung für Kickstart 1.3, umgeht verschiedene Probleme im Zusammenhang mit Requester- und Bibliotheksversionen, sorgt für stabilere Benchmarks bei "Fast-System" und reduziert unnötige Neuzeichnungen.
Direkter Download: xsysinfo-0.9.0.lha (80 KB) (dr)
[Meldung: 29. Jun. 2026, 06:08] [Kommentare: 0]
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