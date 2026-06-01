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|29.Jun.2026
| Inoffizielle Auffrischung des Doom-Klons: GloomReforged AGA 1.4
Gloom war 1995 der erste kommerzielle Doom-Klon für den Amiga, entwickelt von Black Magic Software und veröffentlicht von Guildhall. Auf Basis der vor einigen Jahren freigegebenen Quellcodes ist mit Gloom Reforged eine inoffizielle, aufgefrischte Überarbeitung erschienen, die mit Gloom (Classic), Gloom Deluxe, Gloom 3 und Zombie Massacre kompatibel ist.
Seit unserer ersten Meldung dazu wurden zahlreiche Fehler behoben und mit der aktuellen Version 1.4 unter anderem die Reflexionen von Waffen und Upgrades verfeinert.
Direkter Download: GloomReforged-AGA-v1.4.lha (257 KB) (dr)
[Meldung: 29. Jun. 2026, 06:19] [Kommentare: 0]
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