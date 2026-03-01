|29.Jun.2026
| Amiga-Emulator in Rust: Copperline 0.8.0
"Copperline" ist ein in Rust geschriebener Amiga-Emulator. Ursprünglich entwickelt mit dem Anspruch, lediglich DiagROM ausführen bzw. testen zu können, kommt das Programm inzwischen auch mit komplexer und Timing-kritischer Software zurecht.
Version 0.8.0 und bietet nun eine grafische Benutzeroberfläche und einen Startassistenten, der angezeigt wird, sofern keine Befehlszeilenoptionen verwendet werden.
Darüberhinaus wurden Plugins für externe Zorro-Karten und Netzwerkunterstützung für den A2065 hinzugefügt sowie zahlreiche Korrekturen vorgenommen. Wie der Entwickler schreibt, handele es sich "weiterhin um eine Version, die sich am Hardware-Verhalten orientiert: Kompatibilitätskorrekturen orientieren sich an den zugrunde liegenden Amiga-Subsystemen und nicht an einzelnen Titeln." (dr)
[Meldung: 29. Jun. 2026, 06:35] [Kommentare: 0]
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