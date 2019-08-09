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|29.Jun.2026
| Grafikkarte ZZ9000: Version 2.2.0 von Firmware und Treiber
Lucie L. Hartmanns ZZ9000 ist eine Grafikkarte mit darüberhinausgehenden Anschlüssen (Netzwerk, USB, SD-Karten), die in verschiedenen Ausführungen bestellt werden kann (amiga-news.de berichtete).
Nun wurden Version 2.2.0 der Firmware und der Treiber durch Blitter Studio beretgestellt. Die neue Firmware-Version enthält die SDK-Service-Firmware, auf der das ZZ9000-SDK-V2 aufbaut, eine integrierte kryptografische Beschleunigung, eine Korrektur für den Fast-RAM-Zugriff beim Kaltstart sowie eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit. Der neue Treiber fügt unter anderem Tools zur Firmware-Aktualisierung über GUI und CLI hinzu.
Direkte Downloads:
zz9000-drivers-v2.2.0.zip (3,5 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-a500-2mb-ns-pal.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-a500-2mb.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-a500-ns-pal.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-a500.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-a500plus-ns-pal.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-a500plus.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro2-2mb-ns-pal.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro2-2mb.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro2-ns-pal.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro2.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro3-nofast-ns-pal.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro3-nofast.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro3-ns-pal.zip (1 MB)
zz9000-firmware-v2.2.0-zorro3.zip (1 MB)
(dr)
[Meldung: 29. Jun. 2026, 20:33] [Kommentare: 0]
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