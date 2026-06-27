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|29.Jun.2026
| Telegram-Amiga-Client 0.0.3
Der für AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, AROS (x86) und MorphOS in Entwicklung befindliche, quelloffene Telegram-Client von Michele 'kaffeine' Dipace liegt nun in Version 0.0.3 vor. Während die Version 0.0.2 laut Entwickler "den Übergang vom Proof-of-Concept des Protokolls hin zu einem vollständigeren Textnachrichten-Client für die Amiga-Familie markiert" und Scroll-Back-Verlauf, eine Chat-Suche und dauerhafte Lesezeichen für ungelesene Nachrichten hinzufügt, konzentriert sich Version 0.0.3 auf einen stärker dialogorientierten Ansatz: Das Chat-Fenster soll sich weniger wie eine Protokoll-Demo und mehr wie ein echter Messaging-Client anfühlen.
Die wichtigste Neuerung sind native Antworten: in TelegramGUI kann man eine Nachricht auswählen und den nächsten Text als echte Telegram-Antwort senden, nicht nur als lokales Zitat. Die Version bietet außerdem gezeichnete Zustellungshäkchen, flimmerfreies Zeichnen durch Doppelpufferung, eine Schaltfläche zum Zurückkehren zur neuesten Nachricht und übersichtlichere, benutzerfreundlichere Pakete, die nun jeweils eine versionsspezifische README.txt im Archiv enthalten.
Direkte Downloads:
Telegram-amigaos3-20260627.zip (232 KB)
Telegram-amigaos4-20260627.zip (323 KB)
Telegram-morphos-20260627.zip (349 KB)
Telegram-aros-i386-20260627.zip (249 KB)
Telegram-aros-x86_64-20260627.zip (347 KB) (dr)
[Meldung: 29. Jun. 2026, 22:14] [Kommentare: 0]
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