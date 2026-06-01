30.Jun.2026









Amiga Games That Weren't: Raiden

Die Website Games That Weren't hat eine Amiga-Version des vertikalen Shooters Raiden ins Archiv aufgenommen. Der 1990 von Seibu Kaihatsu veröffentlichte Arcade-Hit, der auf zahlreichen Plattformen erschien, war Mitte der 1990er Jahre von Imagitec Design auch für AGA-Amigas und den Atari Falcon in Entwicklung. Keiner der beiden Ports gelangte jedoch in den Handel.



Die Amiga-Version soll laut Berichten sogar fertiggestellt worden sein und wurde seinerzeit in mehreren Magazinen besprochen; veränderte Marktbedingungen führten letztlich zur Einstellung. Ein Ein-Level-Demo kursierte bereits länger, nun wurde es offiziell ins Archiv aufgenommen. Hinweise deuten darauf hin, dass Entwickler Adrian Hirst die vollständige Fassung noch auf DAT-Kassetten besitzen könnte. Die Community kann also noch zarte Hoffnungen auf eine spätere Veröffentlichung pflegen. (nba)



[Meldung: 30. Jun. 2026, 14:36] [Kommentare: 0]

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