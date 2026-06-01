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|30.Jun.2026
Christian 'xeno74' Zigotzky
| Linux: Debian PPC64 Installations-Images für AmigaOne
Christian 'xeno74' Zigotzky hat die heißen Tage genutzt, um ein neues Installations-Image von Debian PPC64 für AmigaOne-Systeme zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Neu ist ein Basis-Disk-Image von Debian Sid PPC64, das er zunächst in einer virtuellen PowerMac-G5-QEMU-Umgebung erstellt und anschließend für AmigaOne-Hardware angepasst hat. Zusätzliche Software aus den MintPPC64-Repositories wurde ebenfalls integriert.
Das Image bootet unter QEMU 9.2.3. Grub-Installation und Systemstart funktionieren in der virtuellen Umgebung, das Netzwerk ist betriebsbereit, und das Image bootet via CFE auch auf dem AmigaOne X1000. Download und weitere Informationen sind auf GitHub verfügbar. (nba)
[Meldung: 30. Jun. 2026, 14:36] [Kommentare: 0]
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