Hollywood: SoundFX-Plugin 1.0

Für die Multimedia-Entwicklungsumgebung Hollywood steht mit SoundFX ein neues Plugin bereit, das die Klangbearbeitung in Hollywood-Skripten erheblich erweitert. Es unterstützt knapp 60 Effekte und Transformationen, die sich unmittelbar auf bestehende Hollywood-Samples anwenden lassen. Dies umfasst ein Spektrum von klassischer Audiobearbeitung über Formatkonvertierung bis hin zum Zusammenfügen und Mischen mehrerer Sounds.







Darüber hinaus kann SoundFX Audiodaten analysieren und neue Klänge synthetisch auf Basis von Textparametern erzeugen. Eine Callback-Funktion ermöglicht die Überwachung des Soundprozessors und die Protokollierung von Statusmeldungen während der Verarbeitung. Die mitgelieferte Dokumentation umfasst mehr als 75 PDF-Seiten und ist in den Formaten HTML, CHM, PDF und AmigaGuide verfügbar.



SoundFX steht kostenlos auf dem Hollywood-Portal zum Download bereit. Native Versionen sind für AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, Linux, Mac OS, Windows, Android und iOS verfügbar. Voraussetzung ist Hollywood 11. (nba)



[Meldung: 30. Jun. 2026, 14:37] [Kommentare: 0]

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