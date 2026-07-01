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01.Jul.2026



 Chatbot: AmigaGPT 3.0.0
Cameron Armstrongs AmigaGPT ermöglicht es mit der Version 3 nun, neben ChatGPT auch andere Sprachmaschinen zu nutzen. Alternativ zur Verfügung stehen Grok, Gemini und Claude. Das Programm liegt wie gewohnt für AmigaOS 3.1, AmigaOS 4 und MorphOS vor.

Download: AmigaGPT.lha (5 MB) (snx)

[Meldung: 01. Jul. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
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