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|02.Jul.2026
Timo Paul (ANF)
| Musik-Album: "Echoes of Kindness" komplett auf dem Amiga erstellt
Alle 13 Stücke auf "Echoes of Kindness" sind auf einem Amiga 1200 entstanden. Alle Profite, die mit dem für 3,50 britische Pfund elektronisch vertriebenen Album erzielt werden, sollen an Tierheime für Nutztiere gehen, die die Tiere vor der Schlachtung retten und ihnen einen Altersruhesitz bieten. (cg)
[Meldung: 02. Jul. 2026, 23:22] [Kommentare: 0]
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