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03.Jul.2026



 AmigaOS 4: C-Laufzeitbibliothek clib4 Version 2.2
Andrea 'afxgroup' Palmatès "clib4" ist eine C-Laufzeitbibliothek, die speziell für AmigaOS 4 entwickelt wurde und deswegen leichter zu pflegen sein soll und das Implementieren fehlender clib2-Funktionen erleichtern soll. Änderungen in Version 2.2:
  • Version files changes by the github bot
  • Fixing when nightly version string is applied
  • Fix array bound errors when compiled with gcc13
  • Make wmem allocator process-global singleton
  • Fixing error with NULL comparisons and unnamed temporary values
  • fix(pipe): POSIX-correct blocking/non-blocking read behavior
  • pthread: pthread_getattr_np reports the real thread stack
  • Using my fork of the upgraded discord notification action
  • Update github checkout action
  • Update action gh release
  • Update github action update-tag
  • Fix/pthread create race condition
  • fix: O_ACCMODE flag handling in fdopen/fopen/fread/fwrite/fcntl
  • fix(altivec): vec_strcpy over-reads past the source page boundary (DSI crash on G4)
  • optimize: Cache Clib4Resource pointer to eliminate repeated OpenResource() calls in malloc
Direkte Downloads:
clib4-v2.2.lha (1,9 MB)
clib4-v2.2_SPE.lha (1,7 MB) (dr)

[Meldung: 03. Jul. 2026, 06:06] [Kommentare: 0]
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