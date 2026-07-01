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05.Jul.2026



 Demoszene: Ergebnisse der Posadas 2026 / diverse Homebrew-Spiele
Vom 26.-28. Juni fand in Spanien die diesjährige Ausgabe der Posadas-Party statt, unter dem Titellink sind die Ergebnisse zu finden. Veröffentlicht wurden hier auch sechs Amiga-Spiele. (snx)

[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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