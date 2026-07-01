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05.Jul.2026
Amiga Future (Webseite)


 Printmagazin: Boing #11 (französisch/englisch)
Die elfte Ausgabe des französischen, inzwischen auch auf englisch erscheinenden Boing-Magazins befasst sich u.a. mit der Gold-Edition von "Die Siedler 2" - einschließlich Interviews mit Look Behind You und Steffen Häuser -, MorphOS 3.20, AmiKit X13, Gulliver, Tap Jewels und Roguecraft DX.

Das Heft umfasst 52 Seiten und ist für 7,99 Euro zzgl. Versandkosten erhältlich. (snx)

[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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